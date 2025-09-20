L’histoire gravée dans les pierres : visite animée de l’église Église Saint Jean-Baptiste Brienne-sur-Aisne

L’histoire gravée dans les pierres : visite animée de l’église Église Saint Jean-Baptiste Brienne-sur-Aisne samedi 20 septembre 2025.

L’histoire gravée dans les pierres : visite animée de l’église 20 et 21 septembre Église Saint Jean-Baptiste Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter cette église de village et plongez dans l’histoire de la région, du XIIIe siècle à nos jours, en passant par la guerre de Trente Ans, la Première Guerre mondiale et la bataille de juin 1940.

Les habitants de Brienne seront heureux de vous faire découvrir l’histoire de leur église et du village, inscrite dans ses murs. Un atelier de taille de pierre sera ouvert pour les enfants. Une animation musicale ponctuera régulièrement le week-end.

Église Saint Jean-Baptiste Rue d’Obernai, 08190 Brienne-sur-Aisne Brienne-sur-Aisne 08190 Ardennes Grand Est L’église Saint-Jean-Baptiste aurait été, à la fin du XIIe siècle, l’œuvre des moines bénédictins d’Évergnicourt. Avant la Révolution, l’église bénéficiait de revenus considérables et possédait un riche trésor, notamment une chasse du XIIIe siècle conservée à la cathédrale de Châlons-en-Champagne. Elle abriterait également quelques objets religieux et liturgiques remarquables, tels qu’un ostensoir et des châsses en émaux du Limousin. Parking rue Rimbaud.

Venez visiter cette église de village et plongez dans l’histoire de la région, du XIIIe siècle à nos jours, en passant par la guerre de Trente Ans, la Première Guerre mondiale et la bataille de juin…

© Mathilde Leriche