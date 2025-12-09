L’histoire linguistique de Paris Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Plus qu’ailleurs en France, c’est à Paris qu’au fil des siècles s’est construit le français normé et admis que nous connaissons, langue littéraire aussi bien qu’administrative, juridique et politique. Pourtant, la palette des langues qui y sont parlées depuis deux mille ans est autrement diverse. C’est cette riche histoire que Gilles Siouffi entreprend de raconter dans cet ouvrage passionnant.

Gilles Siouffi est spécialiste de français moderne, particulièrement 16e-18e siècles. Il s’intéresse notamment à la sociolinguistique historique, au rapport entre normes et usages, au sentiment linguistique et développe depuis quelques années des travaux sur le français contemporain.

Rencontre du cycle Lettres à table animée par les étudiants et enseignants du département Littérature et Linguistique Françaises et Latines (LLFL) de l’Université Sorbonne Nouvelle.

Venez échanger avec Gilles Siouffi, professeur de linguistique française à Sorbonne Université, autour de son livre « Paris Babel : Histoire linguistique d’une ville-monde » (Actes sud, 2025).

C’est à une promenade bien agréable qu’il nous convie dans laquelle on croise Villon, Molière et Victor Hugo, mais aussi Casque d’Or, Arletty ou Renaud…

Le mardi 09 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

