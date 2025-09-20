L’histoire locale vivante avec « Le Vieux Saint-Maur » Ancienne abbaye de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés

L’histoire locale vivante avec « Le Vieux Saint-Maur » Ancienne abbaye de Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés samedi 20 septembre 2025.

L’histoire locale vivante avec « Le Vieux Saint-Maur » 20 et 21 septembre Ancienne abbaye de Saint-Maur Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Depuis plus d’un siècle, la Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur » se consacre à l’étude et à la préservation du patrimoine local. Venez échanger vos souvenirs, découvrir les projets et publications de l’association. Ne manquez pas son dernier ouvrage qui retrace l’histoire des quartiers et des rues de Saint-Maur à travers des vues comparées d’hier et d’aujourd’hui.

Ancienne abbaye de Saint-Maur 4 Rue de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France https://levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/patrimoine-vsm/abbaye.html L’abbaye est l’une des plus anciennes fondations monastiques de la région parisienne. Existant depuis l’époque mérovingienne, elle s’agrandit aux XIIe et XIIIe siècles avec la construction de l’église abbatiale. Collégiale au XVIe siècle. En 1749, suppression de la collégiale par l’archevêque de Paris qui autorise également la destruction des bâtiments. En 1858, le site est transformé en résidence par Édouard Bourières qui construit une villa néo-Renaissance sur les ruines de l’abbaye. Il transforme les écuries des chanoines en villa néo-Renaissance (villa Bourières). En 1886, le projet de lotissement est abandonné et le site devient un parc romantique. La villa devient ensuite bâtiment scolaire sous les religieuses dominicaines, puis Caisse des Dépôts. En 1966, la plupart des vestiges de l’enceinte sont détruits par la construction d’une maison de retraite.

Découverte de l’histoire locale vivante

© Société d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Saint Maur