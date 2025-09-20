L’histoire militaire à travers les figurines Mairie de quartier de Malo-les-Bains Dunkerque

L’histoire militaire à travers les figurines 20 et 21 septembre Mairie de quartier de Malo-les-Bains Nord

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition de dioramas Historiques et Fantastiques représentant des Batailles / Campagnes s’étant réellement déroulées ou non. Jeux de stratégie militaires avec figurines à diverses échelles permettant à deux ou plusieurs joueurs de recréer une page de l’histoire Militaire . Possibilités de participer à certaines animations sur les tables proposées.

Mairie de quartier de Malo-les-Bains Place Ferdinand Schipman Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025