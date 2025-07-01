L’HISTOIRE MILITAIRE DE PERPIGNAN Perpignan

L’HISTOIRE MILITAIRE DE PERPIGNAN

L’HISTOIRE MILITAIRE DE PERPIGNAN Perpignan mardi 1 juillet 2025.

L’HISTOIRE MILITAIRE DE PERPIGNAN

Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-07-01 10:30:00
fin : 2025-09-30 18:30:00

Date(s) :
2025-07-01 2025-10-01

Exposition sur l’histoire militaire de Perpignan à La Poudrière, Rue François Rabelais
  .

Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 

English :

Exhibition on Perpignan’s military history at La Poudrière, Rue François Rabelais

German :

Ausstellung über die Militärgeschichte von Perpignan in La Poudrière, Rue François Rabelais

Italiano :

Mostra sulla storia militare di Perpignan presso La Poudrière, Rue François Rabelais

Espanol :

Exposición sobre la historia militar de Perpiñán en La Poudrière, rue François Rabelais

L’événement L’HISTOIRE MILITAIRE DE PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2025-09-15 par PERPIGNAN TOURISME