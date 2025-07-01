L’HISTOIRE MILITAIRE DE PERPIGNAN Perpignan
Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-07-01 10:30:00
fin : 2025-09-30 18:30:00
Date(s) :
2025-07-01 2025-10-01
Exposition sur l’histoire militaire de Perpignan à La Poudrière, Rue François Rabelais
Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84
English :
Exhibition on Perpignan’s military history at La Poudrière, Rue François Rabelais
German :
Ausstellung über die Militärgeschichte von Perpignan in La Poudrière, Rue François Rabelais
Italiano :
Mostra sulla storia militare di Perpignan presso La Poudrière, Rue François Rabelais
Espanol :
Exposición sobre la historia militar de Perpiñán en La Poudrière, rue François Rabelais
