L’histoire millénaire de l’abbaye de Saint-Maur « Sur le chemin des pèlerins » (visite libre) 20 et 21 septembre Ancienne abbaye de Saint-Maur Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fondée à l’époque mérovingienne, l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés a marqué l’histoire de l’Île-de-France. Renommée pour son pèlerinage, elle atteint son apogée au Moyen Âge, mais décline après avec sa sécularisation au XVIIe siècle. Après des vicissitudes et changements de propriétaire, le site est devenu le plus grand parc municipal, aménagé dans les années 1930 et 1980. Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir l’histoire de ces vestiges, d’explorer l’intérieur de la tour Rabelais, et d’accéder à des zones habituellement fermées au public. Vous pourrez également vous plonger au cœur de l’abbaye médiévale grâce à une expérience de réalité augmentée !

Ancienne abbaye de Saint-Maur 4 Rue de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France https://levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/patrimoine-vsm/abbaye.html L’abbaye est l’une des plus anciennes fondations monastiques de la région parisienne. Existant depuis l’époque mérovingienne, elle s’agrandit aux XIIe et XIIIe siècles avec la construction de l’église abbatiale. Collégiale au XVIe siècle. En 1749, suppression de la collégiale par l’archevêque de Paris qui autorise également la destruction des bâtiments. En 1858, le site est transformé en résidence par Édouard Bourières qui construit une villa néo-Renaissance sur les ruines de l’abbaye. Il transforme les écuries des chanoines en villa néo-Renaissance (villa Bourières). En 1886, le projet de lotissement est abandonné et le site devient un parc romantique. La villa devient ensuite bâtiment scolaire sous les religieuses dominicaines, puis Caisse des Dépôts. En 1966, la plupart des vestiges de l’enceinte sont détruits par la construction d’une maison de retraite.

Visite libre « Sur le chemin des pèlerins »

© Aurélien Prévot