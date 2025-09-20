L’histoire secrète du bateau pousseur Médiathèque de La Broque La Broque

L'histoire secrète du bateau pousseur Médiathèque de La Broque La Broque samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’inventeur du bateau pousseur n’est pas né sur les bords du Mississipi, mais bien dans la Vallée de la Bruche : il est alsacien et s’appelle Paul-Emile Jacquel. Né à Rothau (67570) en 1826, cet ingénieur a été l’inventeur du bateau pousseur en 1877 et cette exposition a pour but de fournir des preuves avec des objets et des documents d’époque, rétablissant ainsi une vérité historique.

C’est grâce à ses descendants, notamment François Jacquel, que cette exposition a pu se réaliser et a déjà été présentée au siège du port autonome de Strasbourg et au Musée de la batellerie d’Offendorf. Il est aussi primordial de pouvoir la présenter aux habitants de la Vallée de la Bruche, car Paul Emile Jacquel n’a pas été qu’un inventeur de génie, mais aussi un industriel qui développa, avec son frère Gustave, les filatures et tissages Jacquel à Natzwiller.

Médiathèque de La Broque 57 rue du Général Leclerc 67570 La Claquette La Broque 67130 European Collectivity of Alsace Grand Est

Toute l’équipe de la médiathèque a plaisir à vous accueillir et à vous conseiller dans vos envies de culture. Tout au long de l’année, la médiathèque est le lieu d’expositions diverses. accessible par tout mode de transport , parking voiture , gare SNCF à 500 m

