L’histoire secrète du bateau pousseur Schirmeck

L’histoire secrète du bateau pousseur

57 rue du Générale Leclerc Schirmeck Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’histoire méconnue de Paul-Emile Jacquel, ingénieur né à Rothau en 1826 et inventeur du bateau pousseur en 1877. Une exposition retrace son génie, son rôle d’industriel dans la vallée de la Bruche et rétablit une vérité historique grâce à des objets et documents d’époque.

L’inventeur du bateau pousseur n’est pas né sur les bords du Mississipi, mais bien dans la Vallée de la Bruche il est alsacien et s’appelle Paul-Emile Jacquel. Né à Rothau (67570) en 1826, cet ingénieur a été l’inventeur du bateau pousseur en 1877 et cette exposition a pour but de fournir des preuves avec des objets et des documents d’époque, rétablissant ainsi une vérité historique.

C’est grâce à ses descendants, notamment François Jacquel, que cette exposition a pu se réaliser et a déjà été présentée au siège du port autonome de Strasbourg et au Musée de la batellerie d’Offendorf. Il est aussi primordial de pouvoir la présenter aux habitants de la Vallée de la Bruche, car Paul Emile Jacquel n’a pas été qu’un inventeur de génie, mais aussi un industriel qui développa, avec son frère Gustave, les filatures et tissages Jacquel à Natzwiller. .

English :

Discover the little-known story of Paul-Emile Jacquel, an engineer born in Rothau in 1826 and inventor of the pusher boat in 1877. An exhibition retraces his genius and his role as an industrialist in the Bruche valley, and re-establishes the historical truth with objects and documents from the period.

German :

Entdecken Sie die unbekannte Geschichte von Paul-Emile Jacquel, einem Ingenieur, der 1826 in Rothau geboren wurde und 1877 das Schubboot erfand. Eine Ausstellung zeichnet sein Genie und seine Rolle als Industrieller im Bruche-Tal nach und stellt anhand von Gegenständen und Dokumenten aus der Zeit die historische Wahrheit wieder her.

Italiano :

Scoprite la storia poco conosciuta di Paul-Emile Jacquel, ingegnere nato a Rothau nel 1826 e inventore dello spintore nel 1877. Una mostra ripercorre il suo genio e il suo ruolo di industriale nella valle della Bruche e restituisce la verità storica attraverso oggetti e documenti dell’epoca.

Espanol :

Descubra la historia poco conocida de Paul-Emile Jacquel, ingeniero nacido en Rothau en 1826 e inventor del barco empujador en 1877. Una exposición recorre su genio y su papel de industrial en el valle del Bruche, y restituye la verdad histórica a través de objetos y documentos de la época.

