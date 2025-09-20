L’histoire vivante de Mines Paris – PSL : un patrimoine d’excellence tourné vers l’avenir Mines Paris – PSL Paris

L’histoire vivante de Mines Paris – PSL : un patrimoine d’excellence tourné vers l’avenir Samedi 20 septembre, 10h00 Mines Paris – PSL Paris

Réservation obligatoire, selon les places disponibles, via le formulaire Weezevent.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, Mines Paris – PSL ouvre les portes de son bâtiment historique, l’Hôtel de Vendôme, joyau du début du XVIIIe siècle. Cette visite permet au public de découvrir un patrimoine exceptionnel : sa bibliothèque, son musée de Minéralogie, son jardin, mais aussi les grandes orientations actuelles de l’École.

Cette édition 2025 propose un parcours libre et gratuit. Classée parmi les plus anciennes écoles d’ingénieurs de France, Mines Paris – PSL conjugue patrimoine historique et recherche scientifique de pointe, inscrivant son histoire dans la continuité d’un geste patrimonial vivant : celui d’une science au service de la société.

Une recherche de pointe, au service des enjeux actuels

Les visiteurs découvriront comment le patrimoine de l’École entre en résonance avec les grands enjeux scientifiques d’aujourd’hui : transition écologique, transformation numérique, intelligence artificielle, ressources minérales, santé… Une recherche à double impact, nourrie par le dialogue constant entre science et industrie.

Tout au long du parcours, des panneaux de médiation mettront en lumière les défis contemporains auxquels répond Mines Paris – PSL. L’excellence scientifique de l’École s’ancre ainsi dans la continuité de son histoire, au cœur même du site patrimonial de l’Hôtel de Vendôme.

L’Hôtel de Vendôme

L’École est installée depuis 1815 dans l’Hôtel de Vendôme, datant du tout début du XVIIIe siècle et qui s’est agrandi au XIXe et au début du XXe siècle. Fondée en 1783 par Louis XVI sur les conseils de Balthazar Sage, chimiste et minéralogiste français, elle répond alors aux besoins croissants de l’industrie minière, un secteur stratégique pour la France. Fidèle à cet héritage de science au service de la société, Mines Paris – PSL a su s’adapter et forme aujourd’hui des élèves pour répondre aux grands enjeux actuels. Son bâtiment patrimonial présente ces grandes étapes historiques, et est aujourd’hui le reflet de cette évolution.

La bibliothèque

Avec sa verrière et ses boiseries classées, la bibliothèque est l’un des joyaux cachés de l’École. Celle-ci, en plus de conserver des livres rares, bénéficie d’une immense base de données numérique. Elle est aujourd’hui un véritable agrégateur de connaissances issues de la formation et de la recherche, garantissant la traçabilité et l’indépendance des savoirs scientifiques produits par l’École.

Le musée de Minéralogie

Depuis plus de 200 ans, les collections minéralogiques du musée comptent parmi les plus complètes et spectaculaires du monde. Elles renferment quelques 100 000 échantillons dont 4 000 présentés en vitrine : minéraux, roches, météorites, pierres précieuses – dont des gemmes de Joyaux de la Couronne de France – sont exposés dans une galerie au cachet historique et patrimonial inestimables. Ancrée dans l’actualité, le musée sensibilise aux problématiques liées aux terres rares et à la gestion des ressources en minerais.

Le jardin de l’École

Habituellement fermé au public, ce havre de verdure, situé sur un emplacement privilégié au cœur du VIe arrondissement et offrant une vue sur la façade arrière et la terrasse du bâtiment, ainsi qu’un aperçu sur le jardin du Luxembourg et les serres du Sénat, sera accessible pour une pause contemplative au sein de ce lieu historique.

Les JEP dans notre Université PSL

L’Université PSL participe aux Journées européennes du patrimoine. Les 20 et 21 septembre 2025, des visites libres ou guidées, jeux, expériences historiques, conférences et ateliers vous attendent dans les murs de ces bâtiments d’exception, rarement ouverts au public.

Les établissements de PSL

L’Université PSL est constituée d’écoles et d’instituts développant des recherches et des créations de pointe, foyers de création et d’émulation artistique. Ces établissements centenaires, ainsi que leurs musées et bibliothèques, abritent des trésors parfois méconnus du public. À l’occasion des JEP, poussez les portes de PSL à la découverte des histoires, instruments scientifiques, tableaux, statues, dessins, photographies, plaques de verre, mobilier, décors et manuscrits qui vous y attendent !

Parcours Quizz PSL

Lors des JEP, partez à la recherche des secrets des bâtiments de l’Université en jouant au parcours Quizz PSL : Saurez-vous reconnaitre les personnages historiques dépeints sur cette façade, ou retrouver l’origine de ces traces étranges au sol ? Retrouvez les QR codes qui se cachent autour des bâtiments, scannez, observez votre environnement et répondez aux questions !

Programmation des établissements de l’Université ouverts

Mines Paris – PSL 60 Boulevard Saint-Michel, 75272, Paris Paris 75006 Quartier de l'Odéon Paris Île-de-France Depuis sa création en 1783, Mines Paris – PSL forme des ingénieurs et produit des savoirs indispensables pour accompagner les entreprises à relever les défis de leurs temps. À l'origine ceux de l'extraction minière pour la production d'énergie nécessaire aux grandes industrialisations, aujourd'hui ceux des transitions écologiques et des transformations numériques.

Membre fondateur de l'Université PSL, Mines Paris – PSL est une grande école d'ingénieurs française de référence et la première en matière de recherche partenariale.

Visite libre de l’Hôtel de Vendôme, sa bibliothèque, son musée de Minéralogie et son jardin

Mines Paris – PSL