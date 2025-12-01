L’hiver au château Place de la 2ème DC Lunéville

L’hiver au château

Place de la 2ème DC Espaces Restaurés Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-31 12:00:00

2025-12-10 2025-12-26 2026-01-02

Pour affronter les frimas de l’hiver, l’équipe du château vous propose une nouvelle visite de ses espaces avec comme fil conducteur, la surprise et l’émerveillement. Un spectacle visuel accessible à petits et grands, au milieu d’innombrables sapins des fameuses silhouettes s’affairant derrière les fenêtres du domaine et des illuminations des façades. À l’intérieur, laissez-vous transporter par la magie du lieu décorations végétales, créations participatives, automates et machines fantasques ou poétiques, décors miniatures et bien d’autres activités vous attendent. Le retour du Salon de Thé ! Entrée 5€ (tarif unique, sans goûter)Tout public

Place de la 2ème DC Espaces Restaurés Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

English :

To face the winter chill, the château?s team offers you a new tour of its grounds, with surprise and wonder as the common thread. A visual spectacle for young and old alike, amid countless fir trees, the famous silhouettes bustling behind the estate’s windows and illuminated facades. Inside, let yourself be transported by the magic of the place: plant decorations, participatory creations, automatons and whimsical or poetic machines, miniature decors and many other activities await you. The return of the Salon de Thé! Admission: 5? (single price, without snacks)

