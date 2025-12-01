L’Hiver au Show Pruniers
L’Hiver au Show Pruniers samedi 20 décembre 2025.
L’Hiver au Show
1 Place de la Mairie Pruniers Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
L’association Rural Zik vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de bonne humeur, de musique et de partage.
Dès 18h30, on démarre en douceur avec un apéro convivial et des planches de charcuteries à déguster entre amis.
À partir de 19h30, le duo pop-folk castelroussin Little Halo ouvrira la soirée avec ses chansons pleines de charme, puis place au groupe soul-funk du groupe tourangeau Mack & The Keystones pour faire bouger la salle jusqu’au bout de la nuit.
Une belle soirée en perspective, entre chaleur, musique et ambiance festive.
Venez nombreux ! .
1 Place de la Mairie Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 04 08 14
English :
The Rural Zik association invites you to a rock concert with LesJACK
6:30pm: aperitif + charcuterie platters
7:30pm: LesJACK concert.
L’événement L’Hiver au Show Pruniers a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Champs d’Amour