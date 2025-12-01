L’Hiver au Show Pruniers

L’Hiver au Show

1 Place de la Mairie Pruniers Indre

Samedi 2025-12-20 18:30:00

2025-12-20

L’association Rural Zik vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de bonne humeur, de musique et de partage.

Dès 18h30, on démarre en douceur avec un apéro convivial et des planches de charcuteries à déguster entre amis.

À partir de 19h30, le duo pop-folk castelroussin Little Halo ouvrira la soirée avec ses chansons pleines de charme, puis place au groupe soul-funk du groupe tourangeau Mack & The Keystones pour faire bouger la salle jusqu’au bout de la nuit.

Une belle soirée en perspective, entre chaleur, musique et ambiance festive.

Venez nombreux ! .

1 Place de la Mairie Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 04 08 16

