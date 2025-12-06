L’Hiver aux merveilles au Château de Maintenon

2A, Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Le château de Maintenon revêt ses habits de fête ! Cette année, l’Hiver aux Merveilles vous entraîne dans un voyage magique inspiré du chef-d’oeuvre de Charles Dickens Un chant de Noël !Familles

En famille ou entre amis, revivez l’ambiance des Noël du XIXe siècle. Décorations de fêtes, mises en lumière, chorales, spectacles, ateliers créatifs et autres surprises vous attendent pour une promenade remplie d’émotions. Laissez-vous porter par l’esprit des fêtes et retrouvez, le temps d’une visite, la chaleur et la générosité d’un Noël d’autrefois. A découvrir. .

2A, Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

English :

The Château de Maintenon is decked out for the holidays! This year, l?Hiver aux Merveilles takes you on a magical journey inspired by Charles Dickens? masterpiece: A Christmas Carol !

German :

Das Schloss von Maintenon zieht sein Festtagskleid an! Dieses Jahr entführt Sie der Winter der Wunder auf eine magische Reise, die von Charles Dickens’ Meisterwerk A Christmas Carol inspiriert ist!

Italiano :

Il Castello di Maintenon è addobbato a festa! Quest’anno, Hiver aux Merveilles vi porta in un viaggio magico ispirato al capolavoro di Charles Dickens: A Christmas Carol !

Espanol :

El castillo de Maintenon se viste de fiesta Este año, Hiver aux Merveilles le llevará a un viaje mágico inspirado en la obra maestra de Charles Dickens: Cuento de Navidad

L’événement L’Hiver aux merveilles au Château de Maintenon Maintenon a été mis à jour le 2025-11-24 par OT CHARTRES