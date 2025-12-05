L’hiver de Gaubert Vieux Château Gaubert Portets
L’hiver de Gaubert
Vieux Château Gaubert 35 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
On se retrouve pour une nouvelle soirée RACLETTE& VIN organisée par L’instant Présent.
Au programme
De la raclette, de la raclette, de la raclette !! Fée du Lard traiteur vous régalera les papilles !
Bar à vin Graves & Pessac-Léognan évidemment.
DJ Benoît & ses vinyles pour vous ambiancer !
Vente de coffrets cadeaux de Noël signé Vieux Château Gaubert pour se faire plaisir ou ravir ses proches !
Tombola, parce que nous aussi, on aime vous faire plaisir !
Alors n’hésitez plus, en couple, entre amis ou en famille nous vous attendons nombreux pour cette 2ème édition de L’HIVER DE GAUBERT ! .
Vieux Château Gaubert 35 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 63
