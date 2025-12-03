L’hiver des créateurs Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église
L’hiver des créateurs Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église mercredi 3 décembre 2025.
L’hiver des créateurs
Place de l’Abbé de Saint-Pierre La passerelle des arts Saint-Pierre-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Vous êtes à la recherche de cadeaux originaux et artisanaux pour Noël ?
Du 3 au 24 décembre 2025, huit artisanes créatrices locales vous présentent leurs créations dans la salle de la passerelles des arts.
De 10 à 19h tous les jours sauf les dimanches, fermeture à 17h00. .
Place de l’Abbé de Saint-Pierre La passerelle des arts Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 19 50 85 09
English : L’hiver des créateurs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’hiver des créateurs Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Cotentin Le Val de Saire