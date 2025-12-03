L’hiver des créateurs Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

L’hiver des créateurs

Place de l’Abbé de Saint-Pierre La passerelle des arts Saint-Pierre-Église Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

2025-12-03

Vous êtes à la recherche de cadeaux originaux et artisanaux pour Noël ?

Du 3 au 24 décembre 2025, huit artisanes créatrices locales vous présentent leurs créations dans la salle de la passerelles des arts.

De 10 à 19h tous les jours sauf les dimanches, fermeture à 17h00. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre La passerelle des arts Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 19 50 85 09

