L’Hiver des Marmots spectacle et animations Rue de Dinan La Trinité-Porhoët samedi 24 janvier 2026.
Rue de Dinan Maison de l’Enfance La Trinité-Porhoët Morbihan
Prêts à vivre une aventure féérique en famille ?
Le samedi 24 janvier, Ploërmel Communauté vous invite à L’hiver des Marmots, un événement gratuit et magique dédié aux petits et grands à La Trinité-Porhoët !
Les animations pour les 0-6 ans (sur inscription) massage bébés à 9h30 et 10h30, éveil à la nature à 9h30, lectures animées à 9h30 et 10h, baby yoga à 11h30 ;
Les animations pour les 7-12 ans théâtre d’impro à 9h30 et 10h30, ateliers bois à 10h, récréations numériques et artistiques à 10h, jeux sportifs à 10h et 11h et lectures animées à 11h30.
Spectacle Tryskall à 10h et 11h30 la compagnie les Voyageurs Immobiles aborde le thème de la naissance pour les tout-petits avec un univers d’instruments magiques, de sonorités amérindiennes et de vol élastiques !
En accès libre toute la journée motricité libre, espace créatif, bulle cocooning, découverte du métier de pompier et de son camion. Food Truck Croq, Craq et Crêpes sur place. .
Rue de Dinan Maison de l’Enfance La Trinité-Porhoët 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 99 44
