L’Hiver des Marmots spectacle et animations Rue de Dinan La Trinité-Porhoët

L’Hiver des Marmots spectacle et animations

Rue de Dinan Maison de l’Enfance La Trinité-Porhoët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Prêts à vivre une aventure féérique en famille ?

Le samedi 24 janvier, Ploërmel Communauté vous invite à L’hiver des Marmots, un événement gratuit et magique dédié aux petits et grands à La Trinité-Porhoët !

Les animations pour les 0-6 ans (sur inscription) massage bébés à 9h30 et 10h30, éveil à la nature à 9h30, lectures animées à 9h30 et 10h, baby yoga à 11h30 ;

Les animations pour les 7-12 ans théâtre d’impro à 9h30 et 10h30, ateliers bois à 10h, récréations numériques et artistiques à 10h, jeux sportifs à 10h et 11h et lectures animées à 11h30.

Spectacle Tryskall à 10h et 11h30 la compagnie les Voyageurs Immobiles aborde le thème de la naissance pour les tout-petits avec un univers d’instruments magiques, de sonorités amérindiennes et de vol élastiques !

En accès libre toute la journée motricité libre, espace créatif, bulle cocooning, découverte du métier de pompier et de son camion. Food Truck Croq, Craq et Crêpes sur place. .

Rue de Dinan Maison de l’Enfance La Trinité-Porhoët 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 99 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’Hiver des Marmots spectacle et animations La Trinité-Porhoët a été mis à jour le 2026-01-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande