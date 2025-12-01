L’hiver des tout petits Jardin des possibles Orgelet
L’hiver des tout petits
Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-10 16:30:00
Le mercredi 10 décembre aura lieu des activités gratuites au jardin des possible à Orgelet.
Déambulations musicales et danses, contes, crêpes et boissons chaudes.
En cas de pluie, repli en salle.
Sur inscription. .
Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15
