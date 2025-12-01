L’hiver des tout petits Jardin des possibles Orgelet

L’hiver des tout petits

Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Le mercredi 10 décembre aura lieu des activités gratuites au jardin des possible à Orgelet.

Déambulations musicales et danses, contes, crêpes et boissons chaudes.

En cas de pluie, repli en salle.

Sur inscription. .

Jardin des possibles 27 Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15

English : L’hiver des tout petits

German : L’hiver des tout petits

Italiano :

Espanol :

L’événement L’hiver des tout petits Orgelet a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE