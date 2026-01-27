L’hiver enchanté des p’tits cinéphiles Cinéma Les Cinéastes Le Mans

L’hiver enchanté des p’tits cinéphiles

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 13:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-14

Du 14 février au 1er mars, venez découvrir au cinéma Les Cinéastes une programmation placée sous le signe de l’humour, de la poésie et de l’enchantement pour les enfants de 3 à 15 ans. 10 films seront programmés dont 3 à découvrir en avant-première.

Retrouvez vos héros préférés ; Bob l’éponge avec ses aventures délicieusement absurdes qui raviront petits et grands et Les toutes petites créatures 2 avec un univers rempli de gags, d’inventivité et surtout de bienveillance.

Voyagez avec Heidi et le lynx des montagnes, une fable familiale autour de la nature et de l’amitié. Et pour les petits cinéphiles, avec le programme de courts-métrages L’ourse et l’oiseau, en route pour suivre l’aventure d’une ourse qui, au lieu d’hiberner, part rejoindre son ami, un oiseau migrateur.

Venez découvrir le cinéma en famille avec James et la pêche géante, une adaptation originale et poétique du conte de Roal Dahl. Un conte philosophique porté par Pierre Richard sera mis à l’honneur L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme. Et à partir de 10 ans, Le Château solitaire dans le miroir offre une vision poétique du spleen adolescent.

Séances événementielles et animations rythmeront ce Festival dédié au jeune public. Belles séances les enfants !

PROGRAMMATION

– Dès 3 ans L’ourse et l’oiseau

– Dès 3 ans Les toutes petites créatures 2

– Dès 5 ans Heidi et le lynx des montagnes

– Dès 6 ans Bob l’éponge

– Dès 8 ans James et la pêche géante

– Dès 10 ans Le château solitaire dans le miroir

– Dès 10 ans L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

AVANT-PREMIERE

– Dès 6 ans Les contes du pommier –> Dimanche 22 février à 11h

– Dès 8 ans Planètes –> Dimanche 22 février à 15h30

– Dès 10 ans Chao –> Dimanche 22 février à 17h15

ANIMATIONS

Jeudi 19 fév. > 10h Atelier Découverte des jeux optiques avec Graines d’Images, à la suite de la projection de L’ourse et l’oiseau.

Vendredi 20 fév. > 16h Ciné-gourmand à la suite de la projection de Premières neiges, en partenariat avec l’association Ch’tis en Maine. .

English :

From February 14 to March 1, Les Cinéastes presents a program of humor, poetry and enchantment for children aged 3 to 15. 10 films will be shown, including 3 previews.

