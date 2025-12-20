L’Hiver, se lover, clarifier, se blottir, se réchauffer De Terre En Etoiles Jumilhac-le-Grand

L’Hiver, se lover, clarifier, se blottir, se réchauffer

Je vous propose deux temps un temps de Yoga vigoureux pour se réchauffer face aux frimas,

un Yoga reposant pour récupérer, économiser son énergie, hiverner.

L’hiver est là feux de cheminée, arbres nus, écharpes de laine, air frais revigorant…

Prendre soin de soi, de son intériorité, ralentir, se blottir…

Je vous propose, par la pratique du Yoga d’ accompagner le corps dans les énergies à

l’œuvre pendant l’hiver , le mettre au diapason des énergies de la Nature

+Grâce au Hatha Yoga et au Yin Yoga, de soutenir reins et vessie, méridiens sollicités

pendant l’hiver, leur donner l’énergie nécessaire à l’évacuation des liquides et des toxines qui

ne sont pas utiles à l’organisme.

+Grâce aux Techniques de Pranayama, travail du souffle, de soutenir la respiration et

encourager l’élimination des toxines hivernales.

+Grâce au Yoga Nidra, harmoniser le corps et l’esprit .

English : L’Hiver, se lover, clarifier, se blottir, se réchauffer

I’m proposing two times: a vigorous yoga session to warm up to the cold weather,

restful yoga to recuperate, save energy and winterize.

