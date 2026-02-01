L’hiver souffle, les sciences s’envolent ! Espace des sciences, Manufacture Morlaix

L’hiver souffle, les sciences s’envolent !

Espace des sciences, Manufacture 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Un vent de découverte souffle sur nos neuf expositions laissez-vous emporter vers les mystères de la Terre, de l’Univers et l’histoire fascinante de la Manufacture des tabacs. Et si, dans cet élan, vous filiez à 320 km/h pour explorer les défis du TGV dans l’exposition temporaire Grande vitesse ?

Ici, un vent curieux fait virevolter les idées qui se bousculent derrière chaque porte !

ANIMATIONS ET VISITES GUIDÉES

Venez voir tourner la Terre. Démonstration du pendule de Foucault (dès 10 ans)

Coup de foudre à la Manu Découvrez les mystères de l’électricité (dès 8 ans)

À toute allure ! Les grandes innovations du transport sur rails se dévoilent (dès 8 ans)

Au plus près des moulins. La salle de râpage mécanique reprend vie (visite guidée, 5 € en + du billet, dès 8 ans) .

Espace des sciences, Manufacture 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

