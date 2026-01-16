L’hivernal du lac randonnée Beaumont-du-Lac
L’hivernal du lac randonnée Beaumont-du-Lac dimanche 22 février 2026.
L’hivernal du lac randonnée
Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Randonnée pédestre de 10 km avec déjeuner dansant
Niveau facile forêt et bords de lac
Rdv salle des fêtes de Beaumont du Lac
Repas à 12h30 moules frites à volonté (possible sans randonnée à l’inscription)
Après midi dansant avec animateur ambiance assurée !
Goûter à 16h crepes
Tarif 25€/adulte ; 15€/ enfant -12ans
Inscription avant le 15 février. Possibilité d’hébergement .
Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 11 25 98 royerevassiviere@cimm.com
