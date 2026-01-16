L’hivernal du lac randonnée

Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Randonnée pédestre de 10 km avec déjeuner dansant

Niveau facile forêt et bords de lac

Rdv salle des fêtes de Beaumont du Lac

Repas à 12h30 moules frites à volonté (possible sans randonnée à l’inscription)

Après midi dansant avec animateur ambiance assurée !

Goûter à 16h crepes

Tarif 25€/adulte ; 15€/ enfant -12ans

Inscription avant le 15 février. Possibilité d’hébergement .

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 11 25 98 royerevassiviere@cimm.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’hivernal du lac randonnée

L’événement L’hivernal du lac randonnée Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Lac de Vassivière