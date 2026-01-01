L’Hivernale des Cross DU à Brioude Brioude
stade du pont de bois Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-01-11 09:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Cross duathlon (course et VTT) ouvert à tous à partir de 6 ans.
stade du pont de bois Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Cross duathlon (running and mountain biking) open to all aged 6 and over.
