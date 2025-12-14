L’hivernale du berger Domaine Nigri Monein

L’hivernale du berger

Domaine Nigri 31 Chemin Lacoste Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Découvrez le vitipastoralisme, une pratique agro-écologique alliant le travail du vigneron et du berger. En hiver, les brebis pâturent directement dans les vignes, assurant un entretien naturel des sols sans machines ni désherbants. Leur présence enrichit la terre, aère le sol par un piétinement léger et favorise la biodiversité. Cette méthode offre un bénéfice partagé le berger dispose de pâturages en hiver et le vigneron profite d’une gestion durable de ses parcelles.

Votre matinée débute par une balade guidée dans les vignes aux côtés du berger pour observer le troupeau et comprendre l’éco-pâturage. Elle se poursuit par une visite des installations du domaine afin de découvrir les étapes d’élaboration des vins. La rencontre se conclut par une dégustation de produits du terroir, associant charcuteries locales, fromage de brebis et vins de Jurançon du domaine. .

+33 5 59 12 30 41

