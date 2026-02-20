L’homme à la guitare L’Aire d’Arles Arles

L’homme à la guitare

Vendredi 27 février 2026. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Il voulait remplir des stades.

Il remplit des verres.

L’Homme à la guitare, c’est un vrai musicien… avec un sens du timing franchement discutable (et c’est ça qu’on aime).

Il démarre une reprise culte, te met dedans à fond… puis il coupe tout pour sortir la punchline au pire moment.



– Du rock.

– Du stand-up.

– De l’impro qui dérape juste ce qu’il faut.



On se fait un dîner-concert version dérapage contrôlé on mange, on chante, on rit… et on ne sait jamais exactement où il va nous emmener.



Et côté assiette, on joue aussi serré



– Tapas à partager pour lancer la soirée comme il faut

– Paellas servies dans leur poêle en fonte (oui, la vraie ambiance)

– Viande AOP Taureau de Camargue du caractère, du goût, du local

– Entrecôte, frites maison, salade

– Gardianne 100 % paleron, marinée 24h, servie avec son riz de Camargue

– Burger du torero généreux, bien rock, et pas là pour faire semblant



Une guitare, une voix, des vannes, et de quoi se régaler le combo parfait pour finir la semaine fort. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

