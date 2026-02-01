L’homme à l’échelle de l’univers Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

L’homme à l’échelle de l’univers Conférence

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

L’homme à l’échelle de l’univers et techniques d’astrophotographie. Conférence présentée par Stéphane Bertelle, Lucien Morel et Tangy Nolf, membres de l’association Ciel d’Armor. De la voie lactée à l’infini, vous seront présentées des photos qui font rêver. Vous serez ensuite amenés à découvrir le matériel nécessaire aux prises de vue de l’infiniment grand. .

