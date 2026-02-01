L’homme à l’échelle de l’univers Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier
L’homme à l’échelle de l’univers Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier vendredi 27 février 2026.
L’homme à l’échelle de l’univers Conférence
Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
L’homme à l’échelle de l’univers et techniques d’astrophotographie. Conférence présentée par Stéphane Bertelle, Lucien Morel et Tangy Nolf, membres de l’association Ciel d’Armor. De la voie lactée à l’infini, vous seront présentées des photos qui font rêver. Vous serez ensuite amenés à découvrir le matériel nécessaire aux prises de vue de l’infiniment grand. .
Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’homme à l’échelle de l’univers Conférence Tréguier a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose