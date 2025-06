L’homme à nu Exposition photo – Hôtel l’Instant Sévigné Grignan 17 juin 2025 10:00

Drôme

L’homme à nu Exposition photo Hôtel l’Instant Sévigné 1 place Castellane Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 10:00:00

fin : 2025-08-31 20:00:00

Date(s) :

2025-06-17

A contre-courant des représentations habituelles, Emmanuelle Barbaras pose son regard sensible et audacieux sur la nudité masculine.

.

Hôtel l’Instant Sévigné 1 place Castellane

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 50 97 contact@hotel-linstantsevigne.com

English :

Emmanuelle Barbaras takes a sensitive and daring look at male nudity, going against the grain of conventional representations.

German :

Gegen den Strom der üblichen Darstellungen richtet Emmanuelle Barbaras ihren sensiblen und gewagten Blick auf die männliche Nacktheit.

Italiano :

Emmanuelle Barbaras guarda con sensibilità e audacia alla nudità maschile, andando controcorrente rispetto alle rappresentazioni convenzionali.

Espanol :

Emmanuelle Barbaras aborda el desnudo masculino con sensibilidad y audacia, a contracorriente de las representaciones convencionales.

L’événement L’homme à nu Exposition photo Grignan a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes