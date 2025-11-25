L’homme dans la ville – exposition de photographies de Michel et Serge Kliaving Bibliothèque André Malraux Paris

Ce travail est le résultat de la confrontation de la vision de deux photographes autour d’un même thème. Une vision nocturne s’inspire des ambiances de films noirs américains des années quarante ou de celles des films de René Clair et Marcel Carné. L’autre, diurne, s’inspire de la photographie humaniste de Robert Doisneau ou d’Henri Cartier-Bresson et du néo-réalisme italien.

Finalement, le choix des images s’opère dans un objectif commun, raconter le quotidien urbain et susciter une émotion. Pour servir ce propos, le choix du noir et blanc s’est imposé par la distance et l’intemporalité qu’il confère dans le rapport aux sujets. Toutes les prises de vues sont réalisées en monochrome numérique ou parfois argentique

La carrière photographique de Serge et Michel Kliaving a débuté par un travail de photojournalisme pour l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse à Kreuzberg, haut lieu de Berlin dans les années 80. Depuis leur travail a été présenté dans divers festivals et foires d’art, galeries et publications. Les Kliaving mentionnent que le coeur de leur démarche est de « mélanger expositions de photographies et espaces non conventionnels ».

Une série de vingt photographies en noir et blanc, proposées dans le cadre des Nuits de la lecture, qui racontent le quotidien urbain

Du mardi 06 janvier 2026 au samedi 14 février 2026 :

gratuit

Entrée libre. Tout public .

4e étage.

Public adultes.

Date(s) :

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/