L’HOMME DE SES RÊVES – LE PETIT GYMNASE Paris

L’HOMME DE SES RÊVES – LE PETIT GYMNASE Paris samedi 25 octobre 2025.

L’HOMME DE SES RÊVES Début : 2025-10-25 à 21:30. Tarif : – euros.

L’HOMME DE SES RÊVESIl ne lui manque qu’une chose pour être heureux : marier sa femme ! L’adaptation d’un Feydeau méconnu à voir absolument.Thomas Marcassol est un homme d’affaires riche, amoureux d’une femme et heureux propriétaire d’un immeuble parisien. Seul bémol : il est marié et ne supporte plus sa femme !Il se souvient alors d’une promesse, qu’elle lui a faite, lors de la demande en mariage : Vous ne correspondez pas du tout à l’homme de mes rêves ! Si je venais à le trouver, je divorcerais et l’épouserais sur-le-champ ! Marcassol, frappé par une idée de génie, se lance à la recherche de l’homme parfait… pour sa femme ! Le plan ne se passera pas comme prévu…Les quiproquos et rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné, dans la plus pure tradition d’un Feydeau !Auteur Georges FEYDEAUAdaptateur Jonathan PINDUCCIUMise en scèneJonathan PINDUCCIUComédiens : Jonathan PINDUCCIU, Adeline POILVERT, Enzo PINDUCCIU, Justine MENORET, Pierfrancesco AVERSA, Celine NICOL, Théo DEFAUX

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75