THE LOVE BEATLES – LE ZORNHOFF Monswiller dimanche 23 novembre 2025.

THE LOVE BEATLES Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

The Love Beatles est né de la rencontre de quatre musiciens professionnels, passionnés par la musique des Beatles. Décidés à perpétuer cette musique fabuleuse aux succès intemporels, ils acquièrent dans un souci d’authenticité, les costumes légendaires et le même matériel que leurs idoles. Le résultat est tout simplement saisissant et fera frissonner d’aise les plus fins connaisseurs. Pendant presque deux heures, le public se retrouve littéralement transporté à Londres, dans les studios Abbey Road, en compagnie de John, Paul, George et Ringo. En seconde partie de spectacle, un cinquième musicien vient les rejoindre sur scène afin de recréer les orchestrations originales de Sir George Martin, parachevant ainsi cette fidèle reconstitution. Depuis plus de 16 ans, The Love Beatles offre à son public une redécouverte du répertoire des Beatles en France et à l’Etranger.Line up THE LOVE BEATLES Cyril Montreau as JohnJoe Kane as PaulNils Stockmann as GeorgeChristophe Roussel as Ringo

LE ZORNHOFF 3 RUE DE LA GARE 67700 Monswiller 67