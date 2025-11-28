U2 ADDICTION – LE ZORNHOFF Monswiller

U2 ADDICTION Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Véritable référence dans le monde entier, le rock band irlandais a su inspirer U2 ADDICTION qui lui rend bien plus qu’un simple hommage… Qualité vocale impressionnante, solos de guitare, feeling, émotion et magie, sont des termes qui collent parfaitement à U2 ADDICTION Bien connu pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et sa participation à l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur du groupe U2 ADDICTION composé du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin et du batteur Hugo Sarton De With Or Without You à Sunday, Bloody Sunday en passant par Pride , le groupe reprend à la note près les tubes historiques du quatuor irlandais. Un show 100 % Rock, 100 % U2, De quoi vous faire passer une soirée d’enfer dans l’univers de Bono et de son band. Et cela fait du bien aux yeux, aux oreilles et au coeur …

LE ZORNHOFF 3 RUE DE LA GARE 67700 Monswiller 67