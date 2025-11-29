GIMS – ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne

GIMS – ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne samedi 29 novembre 2025.

GIMS Début : 2025-11-24 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : GIMSAvec plus de 600 000 billets déjà vendus pour « Le last Winter Tour », GIMSannonce une date exceptionnelle au Zénith de Clermont-Ferrand le 24 novembre2025. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un show spectaculaire et inoubliable. Réservez dès maintenant !Fosse Early : *Accès prioritaire 30min avant l’ouverture tout public. Accès non garanti au-delà

ZENITH D’AUVERGNE 1, BOULEVARD DANIELLE MITTERRAND 63800 Cournon D Auvergne 63