L’homme et la mer Perros-Guirec

Laissez-vous guider dans une balade portuaire rythmée d’activités participatives. Entre échanges, supports interactifs et observations, vous explorerez les infrastructures marines, les métiers et l’économie bleue. Elle offre une approche vivante du rôle incontournable de la mer.

Inscriptions par téléphone ou sur place à l’Office de Tourisme.

Paiement auprès de l’organisateur 5€ en espèces ou chèques (pas de carte bancaire)

Tenue adaptée recommandée selon la météo.

Accessible PMR .

