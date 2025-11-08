L’Homme et le Pécheur Le Colisée Biarritz

L’Homme et le Pécheur

Entre comédie poétique et tragédie comique, la pièce questionne notre besoin insensé de perdre ce que l’on possède pour en mesurer la vraie valeur. Sur un ponton suspendu, un homme affolé par ses doutes croise le chemin d’un pêcheur à l’air mystérieux. Leur rencontre n’est que le début d’une histoire rocambolesque qui évoque avec ironie et tendresse notre relation au bonheur.

Le spectateur voyagera tout au long de la pièce entre trois univers l’histoire de vie d’un homme, son imaginaire intime et la réalité déclarée d’une pièce de théâtre. Le but est d’explorer les zones d’ombre où les frontières qui séparent la réalité de la fantaisie, le passé du futur, le comique du tragique, sont de plus en plus floues.

De Jean-Marc CATELLA, Ciro CESARANO et Fabio GORGOLINI

Avec Ciro Cesarano et Paolo Crocco

Mise en scène Ciro Cesarano

Durée 1h15 .

