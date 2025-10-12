L’homme et le pêcheur Nouzonville

L’homme et le pêcheur

Pôle culturel 6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Sur un ponton suspendu, un pêcheur croise le chemin d’un homme, la corde au cou et une pierre à la main. La discussion qu’ils engagent révèle assez vite que rien n’est comme il paraît. L’étang paisible se transforme en océan déchaîné où deux pauvres marins font naufrage. Un chasseur à la recherche d’une proie arrive avec son chien hypocondriaque et pacifiste.Où êtes-vous ? Dans la vraie vie, dans une salle de théâtre ou dans les méandres de l’esprit torturé d’un homme ?“L’Homme et le Pêcheur” est une comédie contemporaine qui raconte comment votre avenir peut vous glisser entre les mains à force de petites renonciations.“Faut-il perdre ce que l’on a pour en comprendre la valeur ?”“L’homme et le pêcheur” est une comédie moderne inspirée au théâtre surréaliste et populaire qui questionne la relation de chacun avec son propre “monde intérieur” ses rêves, sespeurs, ses désirs et ses besoins profonds.Billetterie

English :

On a suspension pier, a fisherman crosses paths with a man, a rope around his neck and a stone in his hand. Their conversation soon reveals that nothing is as it seems. The peaceful pond turns into a raging ocean where two poor sailors are shipwrecked. A hunter in search of prey arrives with his hypochondriac and pacifist dog.Where are you? In real life, in a theater or in the meanders of a man’s tortured mind? L’Homme et le Pêcheur? is a contemporary comedy about how your future can slip through your hands by dint of small renunciations. Do you have to lose what you have to understand its value? L’homme et le pêcheur? is a modern comedy inspired by surrealist and popular theater, which questions the relationship between each of us and our own ?inner world? its dreams, fears, desires and deepest needs

German :

Auf einem Hängesteg kreuzt ein Fischer den Weg eines Mannes mit einem Seil um den Hals und einem Stein in der Hand. Die beiden beginnen ein Gespräch, in dem sich schnell herausstellt, dass nichts so ist, wie es scheint. Der friedliche Teich verwandelt sich in einen stürmischen Ozean, in dem zwei arme Seeleute Schiffbruch erleiden. Ein Jäger, der auf der Suche nach Beute ist, kommt mit seinem hypochondrischen, pazifistischen Hund an.Wo bist du? Im wahren Leben, in einem Theatersaal oder in den Windungen des gequälten Geistes eines Mannes? Der Mann und der Fischer ist eine zeitgenössische Komödie, die davon erzählt, wie einem die Zukunft durch kleine Verzichte durch die Finger gleiten kann. Muss man das, was man hat, verlieren, um seinen Wert zu erkennen? Der Mann und der Fischer ist eine moderne Komödie, die vom surrealistischen Volkstheater inspiriert ist und die Beziehung eines jeden Menschen zu seiner eigenen ?inneren Welt? hinterfragt seinen Träumen, Ängsten, Wünschen und tiefen Bedürfnissen

Italiano :

Su un ponte sospeso, un pescatore incrocia un uomo con una corda al collo e una pietra in mano. La loro conversazione rivela presto che nulla è come sembra. Il tranquillo stagno si trasforma in un oceano impetuoso in cui naufragano due poveri marinai. Un cacciatore in cerca di prede arriva con il suo cane ipocondriaco e pacifista.Dove sei? Nella vita reale, a teatro o nei meandri della mente tormentata di un uomo? L’Homme et le Pêcheur? è una commedia contemporanea che racconta come il futuro possa sfuggirci dalle mani a forza di piccole rinunce. Bisogna perdere ciò che si ha per capirne il valore? L’homme et le pêcheur? è una commedia moderna ispirata al teatro surrealista e popolare che si interroga sul rapporto tra ognuno di noi e il proprio mondo interiore i suoi sogni, le sue paure, i suoi desideri e i suoi bisogni più profondi

Espanol :

En un puente colgante, un pescador se cruza con un hombre que lleva una cuerda al cuello y una piedra en la mano. Su conversación pronto revela que nada es lo que parece. El apacible estanque se convierte en un océano embravecido en el que naufragan dos pobres marineros. Un cazador en busca de presa llega con su perro hipocondríaco y pacifista.¿Dónde estás? ¿En la vida real, en un teatro o en los meandros de la mente torturada de un hombre? L’Homme et le Pêcheur? es una comedia contemporánea sobre cómo tu futuro se te puede escapar de las manos a fuerza de pequeñas renuncias. ¿Tienes que perder lo que tienes para comprender su valor? L’homme et le pêcheur? es una comedia moderna inspirada en el teatro surrealista y popular que cuestiona la relación entre cada uno de nosotros y nuestro propio mundo interior sus sueños, sus miedos, sus deseos y sus necesidades más profundas

