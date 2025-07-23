L’Homme et le Pêcheur Troyes

Théâtre Le Quai Troyes

Tarif : 25 – 26 Eur

13 mars 2026 20:30

Peut-on rire de tout ? Pierre Desproges et bien d’autres avant et après lui sont d’accord sur la réponse à cette question : Oui on le peut et on le doit .

Comédie contemporaine, L’Homme et le Pêcheur est un enchantement, un enchaînement d’émotions et de poésie. Elle questionne un des paradoxes de l’être humain : ce besoin de devoir perdre ce qu’il possède pour en mesurer toute sa valeur.

Vous voyez cet étang sombre et brumeux ? Et sur le ponton de vieux bois qui craque ?… un pêcheur. En face de lui, un candidat au suicide, parpaing et corde au cou. Le pêcheur porte costume élégant, chapeau melon et lunettes noires. Il reste impassible. Curieusement, il n’a pas de ligne sur sa canne à pêche. La discussion qu’ils engagent révèle que rien n’est comme il paraît. Ces personnages lunaires vont nous servir une fable touchante, d’une absurdité hilarante.

Ce ponton devient le lieu de la fantaisie et ouvre une perspective originale et touchante sur notre relation au bonheur. Ce ponton est capable de nous émouvoir puisqu’il trace le lien le clown blanc et l’auguste, et c’est une merveille !



Extraits de presse

>> VAUCLUSE MATIN : C’est du théâtre, celui qui parle à tout le monde et laisse en héritage une réflexion sur soi, sur sa vie, sa mort, l’empreinte laissée ou pas. Et l’on en sort léger.

>> LA THÉÂTROTÈQUE Sublime, Extraordinaire, Parfait. Une merveille. Comment expliquer ce qui est beau, intelligent, subtile, drôle en quelques mots… Belle écriture, imagination fertile, réflexion d’une grande finesse 3 bonnes raisons de voir au plus vite les aventures de l’homme et le pêcheur . Un bijou de drôlerie loufoque et surréaliste.

>> L’INFO TOUT COURT Nous avons été surpris. Surpris, oui, par l’expérience que nous étions en train de vivre autant que par la maîtrise des auteurs et comédiens d’un genre, ou plutôt d’un mélange de genres, bien plus périlleux qu’il n’y paraît. L’écriture est très fine, pleine de subtilités, de poésie.

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

