L’homme parfait n’existe pas Compiègne

L'homme parfait n'existe pas

vendredi 5 septembre 2025.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20€

20

Tarif adulte

17:30:00

2025-09-07

2025-09-05 2025-09-07

Auteur Catherine Praud

Genre Comédie

Un succès qui n’en finit pas !

Sarah décide d’organiser une soirée surprise à Thomas, son fiancé. Survient Aurélie qui lui apprend qu’elle est également fiancée à Thomas.

Chacune, pourtant très différente l’une de l’autre, pensait pourtant avoir trouvé en Thomas l’homme parfait et n’aurait jamais imaginé se retrouver au même (mauvais) endroit au même (mauvais) moment.

Une situation qui va devenir le théâtre de la confrontation de leurs différences et de leurs similitudes insoupçonnées pour une soirée loin d’être de tout repos et, surtout, pleine de conséquences ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

