L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

Je N’aime Pas Le Classique Début : 2026-11-12 à 20:00. Tarif : – euros.

CASINO DE PARIS PRÉSENTE : JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE« Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! » Déjà 15 ans, que le disque « Je n’aime pas le Classique, mais ça j’aime bien » s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique.Avec une toute première adaptation sur scène orchestrée par Gaspard Proust et ovationnée par la presse et le public, c’est désormais Alex Vizorek, humoriste, comédien et animateur belge, qui s’érige en maître de cérémonie.Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans « Alex Vizorek est une œuvre d’art », c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.Accompagné pour l’occasion de musiciens classiques de renom, tels que Luka Faulisi ou Simon Ghraichy, il décortiquera avec humour et bienveillance les plus grandes œuvres classiques, entre pédagogie et vérités historiques.Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si vous n’aimez pas le classique, ça, vous aimerez !Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… a` la rencontre exceptionnelle de la musique classique et de l’humour. Avec : Luka Faulisi – violon solisteSimon Ghraichy – pianoJulius Bernad – violonColine Moreau – altoAlec Fukuda – violoncelle Blanche Stromboni – contrebasse

CASINO DE PARIS 16, RUE DE CLICHY 75009 Paris 75