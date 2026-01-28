L’homme parfait n’existe pas Saint Valentin COMPLEXE CULTUREL Simiane-Collongue
Samedi 14 février 2026 de 20h à 22h. COMPLEXE CULTUREL 404 rte de Gardanne Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
Une Déclaration d’humour en compagnie des ces 2 Comédiennes qui pensaient avoir trouvé l’homme de leur vie…
Une soirée qui ne sera pas de tout repos!
En famille, en couple, entre ami(e)s cette comédie dynamique vous garantie une belle soirée!
Facilité pour se garer Placement libre Billetterie en ligne .
COMPLEXE CULTUREL 404 rte de Gardanne Simiane-Collongue 13109 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A declaration of humor in the company of these 2 actresses who thought they’d found the man of their lives…
