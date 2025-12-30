L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Début : 2026-06-06 à 18:00. Tarif : – euros.

Une soirée pleine de conséquences ! Sarah décide d’organiser une surprise à Thomas, son fiancé. Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie. Car Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi. Elles pensaient pour- tant l’avoir trouvé, leur homme parfait ! Que se passe-t-il quand deux femmes, que tout oppose, se re- trouvent au même endroit, au même moment, pour Thomas ? Une soirée loin d’être de tout repos…

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69