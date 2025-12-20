L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS – THEATRE LE COLBERT Toulon
L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS – THEATRE LE COLBERT Toulon mercredi 31 décembre 2025.
L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Début : 2025-12-31 à 22:00. Tarif : – euros.
Une soirée loin d’être de tout repos… Et pleine de conséquences !Sarah décide d’organiser une soirée surprise à Thomas, son fiancé.Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie.Car Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi ! Elles pensaient pourtant l’avoir trouvé leur homme parfait !Alors que se passe-t-il lorsque ces deux femmes, que tout oppose, se retrouvent au même endroit au même moment.Une soirée loin d’être de tout repos… Et pleine de conséquences !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83