L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS – THEATRE LE COLBERT Toulon

L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Début : 2025-12-31 à 22:00. Tarif : – euros.

Une soirée loin d’être de tout repos… Et pleine de conséquences !Sarah décide d’organiser une soirée surprise à Thomas, son fiancé.Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie.Car Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi ! Elles pensaient pourtant l’avoir trouvé leur homme parfait !Alors que se passe-t-il lorsque ces deux femmes, que tout oppose, se retrouvent au même endroit au même moment.Une soirée loin d’être de tout repos… Et pleine de conséquences !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83