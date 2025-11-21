L’Homme-poisson – David Wahl – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 20:30 – 21:45

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre et exploration intime Pourquoi sommes-nous irrésistiblement fascinés par l’eau ? Melville, au tout début de Moby-Dick, s’interroge sur ce qui peut bien attirer comme un aimant tous les êtres humains sur les rives aquatiques. Voilà un mystère propre à donner à David Wahl l’envie d’une plongée poétique. Enfant, il rêvait de devenir amphibie. Il guettait la métamorphose, cherchait un moyen de transformer ses jambes en queue de poisson.Mêlant ses songes aux dernières découvertes scientifiques, David Wahl nous invite à une exploration vraiment inattendue : serions-nous plus sirènes qu’on imagine ? Pour cette nouvelle création, David Wahl s’entoure du metteur en scène Thomas Cloarec et du plasticien Jean-Marie Appriou. Ensemble, ils partent à la recherche de notre poisson intime et révèlent sur le plateau l’être marin que nous pourrions devenir. Conception, texte et interprétation : David WahlMise en scène : Thomas CloarecPlasticien : Jean-Marie AppriouScénographie, manipulation : Nadège Renard Durée : 1h15 Tout public à partir de 12 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

