L’Homme-poisson – David Wahl – Saison Onyx, ONYX, Saint-Herblain

L’Homme-poisson – David Wahl – Saison Onyx Jeudi 19 mars, 20h30 ONYX Loire-Atlantique

5 € à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T21:45:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T21:45:00+01:00

Théâtre et exploration intime

Pourquoi sommes-nous irrésistiblement fascinés par l’eau ? Melville, au tout début de Moby-Dick, s’interroge sur ce qui peut bien attirer comme un aimant tous les êtres humains sur les rives aquatiques. Voilà un mystère propre à donner à David Wahl l’envie d’une plongée poétique. Enfant, il rêvait de devenir amphibie. Il guettait la métamorphose, cherchait un moyen de transformer ses jambes en queue de poisson.

Mêlant ses songes aux dernières découvertes scientifiques, David Wahl nous invite à une exploration vraiment inattendue : serions-nous plus sirènes qu’on imagine ? Pour cette nouvelle création, David Wahl s’entoure du metteur en scène Thomas Cloarec et du plasticien Jean-Marie Appriou. Ensemble, ils partent à la recherche de notre poisson intime et révèlent sur le plateau l’être marin que nous pourrions devenir.

Conception, texte et interprétation : David Wahl

Mise en scène : Thomas Cloarec

Plasticien : Jean-Marie Appriou

Scénographie, manipulation : Nadège Renard

Durée : 1h15

Tout public à partir de 12 ans

ONYX 1 Place Océane, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr »}]

Théâtre

L’Homme-poisson – David Wahl © Incipit