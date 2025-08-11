L’Homme poisson Théâtre, Création Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20 20:15:00

2026-01-20

Après avoir accueilli les saisons dernières les causeries de David Wahl et sa performance avec Olivier de Sagazan Nos coeurs en terre, nous sommes très heureux de retrouver ce conteur hors du commun. Serions-nous un peu poisson ? Certes, nous ne respirons plus sous l’eau, mais c’est à l’Océan et au cycle de l’eau que nous devons notre souffle, une inspiration sur deux même, puisque 50% de l’oxygène de notre planète y est produit. Notre intimité secrète se révèle encore davantage à plonger dans nos profondeurs intimes. Sous notre peau, 45 litres d’eau étonnement salée baignent nos organes. À l’Océan, auquel on croit seulement faire face, répond en écho cet Océan intérieur que nous cachons sous notre peau. Voilà pourquoi nous rêvons d’Océan, de milieux aquatiques, voilà pourquoi ils nous attirent, voilà

pourquoi nous sommes si liés à eux qu’il devient inconcevable de séparer nos destins, de ne pas s’inquiéter de leur devenir qui est aussi le nôtre. Pour un public adultes et adolescent, dès 15 ans. .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

