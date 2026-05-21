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L’Homme qui a sauvé Londres: Michel Hollard le héros méconnu Trévillers

L’Homme qui a sauvé Londres: Michel Hollard le héros méconnu Trévillers vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 25470 Trévillers

Département : Doubs

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Trévillers

L’Homme qui a sauvé Londres: Michel Hollard le héros méconnu

Salle des fêtes Trévillers Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Conférence de Claude Cattin, passionné d’histoire locale, donnée en collaboration avec l’Université Populaire Franche Montagne en collaboration avec la Bibliothèque de Trévillers.   .

Salle des fêtes Trévillers 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 24 69 19  universitepopulairemaiche@gmail.com

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English : L’Homme qui a sauvé Londres: Michel Hollard le héros méconnu

L’événement L’Homme qui a sauvé Londres: Michel Hollard le héros méconnu Trévillers a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER