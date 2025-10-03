L’homme qui écoutait battre le coeur des chats La Salle des Concerts Le Mans

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

Dans le cadre de Faites Lire ! La Fête de la Lecture .

Concert-lecture Dès 10 ans 1h30

Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit. Donc un spectacle adapté de mon nouveau roman et de l’album attenant, écrit et chanté du point de vue de mes chats. .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

The man who listened to cats beating their hearts

Der Mann, der den Herzschlag der Katzen belauschte

L’uomo che ha ascoltato i gatti che battevano il loro cuore

El hombre que escuchaba a los gatos latir su corazón

