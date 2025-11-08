L’homme qui écoutait battre le coeur des chats Théâtre de l’Arche Tréguier

L’homme qui écoutait battre le coeur des chats

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Et c’est pour qui ?

« Pour qui souhaite connaître l’ascenseur émotionnel, écouter ce magnifique chanteur-poête qu’est Mathias Malzieu Tout public dès 10 ans.

Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit. Donc un spectacle où je lirai mon nouveau roman, écrit du point de vue de mes chats, tout en chantant des chansons. It’s a sad and beautiful world chante Tom Waits. Moi aussi du coup.

C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant. Il en veut encore. Elle est encore jeune, il vieillit. Ils prennent un chat. Puis deux. Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu.

L’action se passe dans un bateau. Le fantôme de l ‘enfant qui n’est pas venu se promène dans ce bateau. Il se cache dans le coeur des chats. On voyage léger, on vole au secours de l’enthousiasme. On pense, on chante, on danse.

Les chats ont des gamelles remplis de poèmes (très bon pour la santé, du coeur à l’ouvrage). Il y aura des partitions de cinéma joués par Mike Biky (guitariste de Dionysos) pendant les lectures. On sera comme dans un film avec une voix-off mais sur la scène d’un théâtre. Une petite télé grandeur nature, une boîte magique pour raconter une histoire pourrait-on dire…Disons-le ! Parce-que c’est ce que nous allons travailler à mettre en place.

De l’intimité joyeuse et joueuse. De l’énergie. Un théâtre d’ombres (et de lumières) avec de chats. J’improviserai façon stand-up entre les lectures et les chansons car je veux raconter toute l’histoire. Chanter, lire, jouer et se garder une part de surprise chaque soir. Il y aura deux écrans et un petit décor sur lequel je dois encore me mettre d’accord avec moi-même (et mon équipe.) Autant vous dire qu’on discute sec. Étant donné que les chats sont les narrateurs principaux de cette histoire, ils ont leur mot à dire. C’est peu de dire qu’ils ne s’en privent pas. Ils seront animés dans les écrans et nous interagiront avec eux. Comme dans un livre en pop-up.

Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer et danser un peu.

Bonne nuit les petits! (Et à bientôt) .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

