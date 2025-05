L’homme qui plantait des arbres – Alençon, 16 mai 2025 18:30, Alençon.

Orne

L’homme qui plantait des arbres Cours Georges Clemenceau Alençon Orne

Début : 2025-05-16 18:30:00

fin : 2025-05-16 19:30:00

2025-05-16

Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) vous invite à une lecture animée d’après Jean Giono.

Au cours d’une longue promenade dans les Alpes-de-Haute-Provence, un homme

rencontre un berger qui vit seul dans ce pays hostile et qui plante des arbres

sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard, apparaissent des forêts

de chênes, de hêtres, de bouleaux, de frênes… L’eau est revenue. Les villages se

repeuplent. La lande aride est devenue une terre pleine de vie.

C’est cette histoire que raconte l’écrivain Jean Giono dans L’Homme qui plantait

des arbres, fable écologiste et humaniste publiée en 1953. Benjamin Flao (dessin)

et Clotilde Durieux (narration et musique) en ont fait un spectacle où cohabitent

en simultané le dessin, le chant et la vidéo. La voix vibrante de Clothilde Durieux et

le trait sensible de Benjamin Flao se répondent et font résonner magie et intensité

lors de ce spectacle hors du commun.

Il avait jugé que ce pays mourait par manque d’arbres… Il avait résolu de remédier à

cet état de choses. Jean Giono

Benjamin Flao auteur illustrateur a réalisé Carnet de sibérie (prix Lonely planer 2001) et Érythrée aux éditions

Glénat, La ligne de fuite (prix Leclerc), Kililana song (prix RTL 2014) et Va’a (prix de la biennale de Clermont

Ferrand 2014) aux éditions Futuropolis.

Clothilde Durieux chanteuse, musicienne et comédienne, travaille depuis 1999 sur des spectacles, avec différentes

compagnies dont les Cies Traction avant et Komplex Kapharnaüm (Rhône).

Cours Georges Clemenceau

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

English : L’homme qui plantait des arbres

The network of media libraries of the Communauté Urbaine d?Alençon (CUA) invites you to a lively reading based on Jean Giono?s work.

During a long walk in the Alpes-de-Haute-Provence, a man encounters a shepherd

meets a shepherd who lives alone in this hostile country, planting trees

without expecting anything in return. A few years later, forests of oak

of oak, beech, birch and ash… Water returned. Villages are

repopulate. The arid moor has become a land full of life.

This is the story told by writer Jean Giono in L?Homme qui plantait

an ecological and humanist fable published in 1953. Benjamin Flao (drawing)

and Clotilde Durieux (narration and music) have turned it into a show that combines

drawing, singing and video. Clothilde Durieux’s vibrant voice and Benjamin Flao’s

and Benjamin Flao’s sensitive drawing resonate with magic and intensity

in this extraordinary show.

« He had judged that this country was dying for lack of trees… He resolved to remedy

this state of affairs Jean Giono

Benjamin Flao, author/illustrator, has produced Carnet de sibérie (Lonely Planer prize 2001) and Érythrée for Glénat, La ligne de fuite (Leclerc prize)

Glénat, La ligne de fuite (prix Leclerc), Kililana song (prix RTL 2014) and Va?a (prix de la biennale de Clermont

Ferrand 2014) published by Futuropolis.

Clothilde Durieux, singer, musician and actress, has been working on shows since 1999 with various

including Cies Traction avant and Komplex Kapharnaüm (Rhône).

German :

Das Netzwerk der Mediatheken der Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) lädt Sie zu einer animierten Lesung nach Jean Giono ein.

Auf einer langen Wanderung in den Alpes-de-Haute-Provence trifft ein Mann auf einen Schäfer

trifft einen Schäfer, der allein in diesem feindlichen Land lebt und Bäume pflanzt

ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Einige Jahre später entstehen Wälder

von Eichen, Buchen, Birken und Eschen. Das Wasser ist wieder da. Die Dörfer werden

werden wieder bevölkert. Aus dem trockenen Moor ist ein Land voller Leben geworden.

Diese Geschichte erzählt der Schriftsteller Jean Giono in L’Homme qui plantait

des arbres, einer 1953 veröffentlichten ökologischen und humanistischen Fabel. Benjamin Flao (Zeichnung)

und Clotilde Durieux (Erzählung und Musik) haben daraus ein Theaterstück gemacht, in dem sie

gleichzeitig Zeichnung, Gesang und Video miteinander verbunden sind. Die vibrierende Stimme von Clothilde Durieux und

der sensible Strich von Benjamin Flao antworten einander und lassen Magie und Intensität erklingen

bei dieser außergewöhnlichen Aufführung.

« Er war der Meinung, dass dieses Land an einem Mangel an Bäumen stirbt…. Er hatte beschlossen, etwas dagegen zu tun

diesen Zustand der Dinge zu ändern. » Jean Giono

Benjamin Flao ist Autor und Illustrator. Zu seinen Werken gehören Carnet de sibérie (Lonely planer 2001) und Érythrée für die Verlage

Glénat, La ligne de fuite (prix Leclerc), Kililana song (prix RTL 2014) und Va?a (prix de la biennale de Clermont

Ferrand 2014) im Verlag Futuropolis.

Clothilde Durieux, Sängerin, Musikerin und Schauspielerin, arbeitet seit 1999 an Aufführungen, mit verschiedenen ?

kompanien zusammen, darunter die Cies Traction avant und Komplex Kapharnaüm (Rhône).

Italiano :

La rete di mediateche della Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) vi invita a una lettura animata basata su Jean Giono.

Durante una lunga camminata nelle Alpi dell’Alta Provenza, un uomo incontra un pastore

incontra un pastore che vive da solo in questo paese ostile e che pianta alberi

senza aspettarsi nulla in cambio. Pochi anni dopo, foreste di querce

quercia, faggio, betulla e frassino… L’acqua è tornata. I villaggi

ripopolati. L’arida brughiera è diventata una terra piena di vita.

Questa è la storia raccontata dallo scrittore Jean Giono in L’Homme qui plantait

una favola ecologica e umanista pubblicata nel 1953. Benjamin Flao (disegno)

e Clotilde Durieux (narrazione e musica) l’hanno trasformata in uno spettacolo che combina

disegno, canto e video. La voce vibrante di Clothilde Durieux e

e il disegno sensibile di Benjamin Flao risuonano con magia e intensità in questo straordinario spettacolo

in questo straordinario spettacolo.

« Aveva deciso che questo Paese stava morendo per mancanza di alberi… Aveva deciso di porre rimedio

a questo stato di cose Jean Giono

Benjamin Flao, autore e illustratore, ha realizzato Carnet de sibérie (premio Lonely Planer nel 2001) e Érythrée (Glénat), La ligne de fuite (premio Leclerc) e Kilimanjaro (premio Leclerc)

La ligne de fuite (Prix Leclerc), Kililana song (Prix RTL 2014) e Va?a (Prix de la Biennale de Clermont

Ferrand 2014) pubblicati da Futuropolis.

Clothilde Durieux è una cantante, musicista e attrice che dal 1999 lavora in spettacoli con diverse

compagnie, tra cui Traction Avant e Komplex Kapharnaüm (Rhône).

Espanol :

La red de mediatecas de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) le invita a una animada lectura basada en Jean Giono.

Durante un largo paseo por los Alpes de Haute-Provence, un hombre se encuentra con un pastor

se encuentra con un pastor que vive solo en este país hostil y planta árboles

sin esperar nada a cambio. Pocos años después, bosques de robles

robles, hayas, abedules y fresnos… El agua volvió. Los pueblos

se repoblaron. El árido páramo se convirtió en una tierra llena de vida.

Esta es la historia que cuenta el escritor Jean Giono en L’Homme qui plantait

una fábula ecológica y humanista publicada en 1953. Benjamin Flao (dibujo)

y Clotilde Durieux (narración y música) la han convertido en un espectáculo que combina

dibujo, canto y vídeo. La vibrante voz de Clotilde Durieux y

y el sensible dibujo de Benjamin Flao resuenan con magia e intensidad

en este extraordinario espectáculo.

« Había decidido que este país se moría por falta de árboles… Había resuelto remediar

este estado de cosas Jean Giono

Benjamin Flao, autor e ilustrador, ha realizado Carnet de sibérie (premio Lonely Planer en 2001) y Érythrée (Glénat), La ligne de fuite (premio Leclerc) y Kilimanjaro (premio Leclerc)

La ligne de fuite (Premio Leclerc), Kililana song (Premio RTL 2014) y Va?a (Premio de la Bienal de Clermont

Ferrand 2014) publicados por Futuropolis.

Clothilde Durieux es una cantante, música y actriz que trabaja en espectáculos desde 1999 con varias

compañías como Traction Avant y Komplex Kapharnaüm (Ródano).

