L’homme qui plantait des arbres Salle B Centre diocésain Besançon dimanche 16 novembre 2025.
Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-16 17:00:00
– Pièce de théâtre –
Nouvelle de Jean GIONO
par Martin Gardey de Soos
Seul en scène, Martin Gardey de Soos interprétera la magnifique nouvelle de Jean Giono L’homme qui plantait des arbres , véritable manifeste de l’écologie,
Ecrite en 1953 pour faire aimer à planter des arbres , cette nouvelle de Jean Giono conte l’histoire d’un randonneur qui rencontre Elzéard Bouffier, un berger qui fait revivre sa région de Haute-Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres.
Avant l’invention du développement durable, cette nouvelle est considérée comme le manifeste de l’écologie. C’est également une ode au travail, à l’opiniâtreté, à la patience et à la ruralité. .
Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
