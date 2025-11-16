L’homme qui plantait des arbres Salle B Centre diocésain Besançon

L’homme qui plantait des arbres

Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

– Pièce de théâtre –

Nouvelle de Jean GIONO

par Martin Gardey de Soos

Seul en scène, Martin Gardey de Soos interprétera la magnifique nouvelle de Jean Giono L’homme qui plantait des arbres , véritable manifeste de l’écologie,

Ecrite en 1953 pour faire aimer à planter des arbres , cette nouvelle de Jean Giono conte l’histoire d’un randonneur qui rencontre Elzéard Bouffier, un berger qui fait revivre sa région de Haute-Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres.

Avant l’invention du développement durable, cette nouvelle est considérée comme le manifeste de l’écologie. C’est également une ode au travail, à l’opiniâtreté, à la patience et à la ruralité. .

Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

