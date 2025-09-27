L’Homme qui plantait des arbres Festival Au Fil du Conte Rue Victor Hugo Chalais

Rue Victor Hugo Espace Arc En Ciel Chalais Chalais Charente

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de Giono est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIème siècle.

Rue Victor Hugo Espace Arc En Ciel Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00

English :

A hymn to nature and life, Giono?s The Man Who Planted Trees is a veritable ecological and humanist manifesto for the 21st century.

German :

Gionos « Der Mann, der Bäume pflanzte », eine Hymne an die Natur und das Leben, ist ein echtes ökologisches und humanistisches Manifest für unser 21. Jahrhundert.

Italiano :

Un inno alla natura e alla vita, L’uomo che piantava gli alberi di Giono è un vero e proprio manifesto ecologico e umanista per il XXI secolo.

Espanol :

Himno a la naturaleza y a la vida, El hombre que plantaba árboles, de Giono, es un auténtico manifiesto ecológico y humanista para el siglo XXI.

