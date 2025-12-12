L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES – LA LUNA NEGRA Bayonne

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Spectacle musical. D’après Beethoven, Schubert et Ravel.Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de Giono est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIème siècle.3 musiciens sur scène interprètent des œuvres de Beethoven, Schubert et Ravel et accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger planteur d’arbres. Le texte de Giono et les musiques s’entrecroisent et se nourrissent. Les partitions au libre cheminement, à la rythmique ample et au développement mélodique long et souple laissent à l’imagination du spectateur toute latitude de voler vers les paysages sublimes de Giono ; outre l’aspect presque épique, le souffle lyrique qu’elles peuvent apporter au texte, c’est avant tout les capacités fantasmatiques de chacun, individuelles, intimes qu’elles peuvent convoquer, et ainsi décupler l’effet du roman sur le spectateur.Un spectacle à l’optimisme humaniste irrésistible !Par Cappella Forensis de Jean GIONO : 4 interprètes sur scène : Un acteur (Laurent Chouteau), 3 musiciens, une clarinette (Damien Schulteiss), un marimba (Denis Kracht), un accordéon (Sven Riondet) jouent les œuvres de Ravel, Wagner et Beethoven, dans un arrangement du directeur artistique.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64