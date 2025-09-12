« L’homme qui plantait des arbres » Sauvagnon

« L’homme qui plantait des arbres » Sauvagnon samedi 31 janvier 2026.

« L’homme qui plantait des arbres »

Centre festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Sur des musiques de Beethoven, Schubert et Ravel, cet hymne à la nature et à la vie est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIème siècle. trois musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon) interprètent des œuvres et accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger planteur planteur d’arbres. Un spectacle à l’optimisme humaniste irrésistible ! Spectacle musical de Jean GIONO par Capella FLORENSIS. A partir de 8 ans. .

Centre festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 91

English : « L’homme qui plantait des arbres »

German : « L’homme qui plantait des arbres »

Italiano :

Espanol : « L’homme qui plantait des arbres »

L’événement « L’homme qui plantait des arbres » Sauvagnon a été mis à jour le 2025-09-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran